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#Roman francophone

Brisures

Aline Christiaens

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La poésie d'Aline Christiaens est incandescente, musicale, souvent elliptique. Elle plonge au coeur du tourment pour en extraire une matière brute, viscérale, sans filtre ni compromis. A travers une langue tendue, elle explore la douleur, l'aliénation, la vulnérabilité du corps, la dérive et la fracture intérieure. Son écriture associe l'intime au charnel : l'image, parfois crue, donne chair à l'angoisse et transforme l'épreuve psychique en réalité physique. Chaque poème semble traversé par une solitude persistante, une souffrance méditative que traverse pourtant une ironie mordante. Dans cette oeuvre exigeante, les brisures ne sont pas effacées : elles deviennent fragments de vérité. La parole poétique, lucide et sans concession, fait de la faille un lieu de révélation et de résistance.

Par Aline Christiaens
Chez Editions L'Harmattan

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Auteur

Aline Christiaens

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Poésie

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Brisures

Aline Christiaens

Paru le 26/03/2026

108 pages

Editions L'Harmattan

13,00 €

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