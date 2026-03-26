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Pétrole et parole au Sahel

Issa mariam Sanah, Mariam Sanah Issa

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Cet ouvrage propose une analyse originale des dynamiques pétrolières sahéliennes, au croisement de la gouvernance, de la communication politique et de la cohésion sociale. Il montre que les crises pétrolières sont d'abord des crises de la parole : le pétrole suscite des attentes immenses qui exigent une parole publique responsable, transparente et cohérente. Lorsque la communication des Etats est insuffisante, opaque ou contradictoire, ces attentes se transforment en frustrations et alimentent des tensions sociales fragilisant la légitimité institutionnelle. L'auteure retrace l'histoire du pétrole au Sahel et décrypte les stratégies discursives des gouvernements, des institutions et des acteurs internationaux autour de l'exploitation des hydrocarbures. Elle met également en lumière le rôle croissant des médias et des réseaux sociaux dans la formation de l'opinion et l'amplification des crises. Enfin, l'ouvrage souligne que ces moments critiques peuvent refonder le dialogue entre l'Etat, les populations locales et la jeunesse, afin de faire de la rente pétrolière un levier durable de paix et de développement partagé.

Par Issa mariam Sanah, Mariam Sanah Issa
Chez Editions L'Harmattan

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Auteur

Issa mariam Sanah, Mariam Sanah Issa

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Géopolitique

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Pétrole et parole au Sahel

Issa mariam Sanah, Mariam Sanah Issa

Paru le 26/03/2026

376 pages

Editions L'Harmattan

39,00 €

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Scannez le code barre 9782336603872
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