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Courir pour maigrir

Markus Hederer

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Vous avez quelques kilos à perdre et envisagez de vous mettre au régime ? Chaussez plutôt vos baskets, et suivez le guide ! La course à pied est la solution parfaite pour retrouver (et conserver ! ) son poids idéal. La meilleure des activités physiques Courir stimule le métabolisme et favorise la combustion des graisses. Il suffit de trouver le bon rythme pour que les kilos fondent ! Un travail en profondeur sur la silhouette Des exercices de renforcement musculaire sont proposés pour optimiser les béné? ces de la course et modeler votre corps. Un coup de pouce alimentaire L'alimentation joue un rôle déterminant pour atteindre ses objectifs. Sans pour autant vous restreindre, vous apprendrez à combiner intelligemment bonnes graisses, bons glucides, protéines et ? bres. Un programme brûle-graisses éclair basé sur des séances de jogging, des exercices de renforcement et une alimentation appropriée vous permettra de perdre plusieurs kilos en l'espace de seulement dix jours !

Par Markus Hederer
Chez Vigot

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Auteur

Markus Hederer

Editeur

Vigot

Genre

Course à pieds

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Courir pour maigrir

Markus Hederer

Paru le 23/04/2026

128 pages

Vigot

11,90 €

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