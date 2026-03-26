La restitution des archives de l’Afrique

De tous les trésors nationaux, les Archives constituent le plus précieux : elles sont le legs d'une génération à une autre et la qualité des soins que nous leur accordons témoigne de la qualité de notre civilisation. Les archives, en tant que témoins privilégiés de l'histoire d'un peuple, jouent un rôle crucial dans la préservation de l'identité nationale et la transmission de la mémoire collective. Elles constituent également une ressource inestimable pour la recherche historique, la gouvernance et le développement socio-économique. C'est pourquoi la question de leur restitution, de leur conservation et de leur numérisation est devenue une priorité pour les institutions culturelles et gouvernementales du Bénin.