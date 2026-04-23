Issue de la médecine traditionnelle chinoise, l'acupression vise à stimuler des points précis avec les doigts. Très efficace contre de nombreux maux du quotidien, cette pratique millénaire consiste à réguler l'énergie vitale pour activer les défenses naturelles de l'organisme et renforcer sa capacité d'autoguérison. Une méthode simple Quelles que soient les affections rencontrées (céphalées, troubles du sommeil, douleurs, etc.), ce guide présente les points les plus efficaces à l'aide d'instructions claires et de photographies permettant de les localiser. Une thérapeutique efficace Découvrez tout ce qu'il faut savoir sur les points de digito-pression, leur action et les techniques adéquates pour vous soigner seul ou à deux. Pour chaque symptôme sont indiquées la force et la durée de la pression à exercer sur le point correspondant. A la fois complet et accessible, cet ouvrage est le partenaire idéal pour faire circuler vos énergies et augmenter votre bien-être physique et psychique !