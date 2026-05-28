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Coloriage pour les petits - Vive l'été

Et compagnie Carotte, Collectif, Carotte et compagnie

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"Vive l'été", une nouvelle thématique dans cette adorable collection de coloriage haut de gamme pour les petits artistes. Vive l'été ! Dans cet album silhouetté élégant, les enfants pourront mettre en couleurs les jolies illustrations de la page de droite, grâce aux modèles colorés qui se trouvent sur la page de gauche. Des consignes simples animent les coloriages. Une activité qui plaira sans aucun doute aux petits artistes !

Par Et compagnie Carotte, Collectif, Carotte et compagnie
Chez Hemma

|

Auteur

Et compagnie Carotte, Collectif, Carotte et compagnie

Editeur

Hemma

Genre

Coloriage, gommettes et autoco

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Coloriage pour les petits - Vive l'été

Et compagnie Carotte, Collectif, Carotte et compagnie

Paru le 28/05/2026

24 pages

Hemma

3,95 €

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Scannez le code barre 9782508062780
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