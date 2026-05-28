Coloriage pour les petits - Vive l'été

"Vive l'été", une nouvelle thématique dans cette adorable collection de coloriage haut de gamme pour les petits artistes. Vive l'été ! Dans cet album silhouetté élégant, les enfants pourront mettre en couleurs les jolies illustrations de la page de droite, grâce aux modèles colorés qui se trouvent sur la page de gauche. Des consignes simples animent les coloriages. Une activité qui plaira sans aucun doute aux petits artistes !