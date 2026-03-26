L'encre du sort

Carl est jeune, brillant et ambitieux. Pourtant, malgré ses rêves immenses, il est rattrapé par la réalité lorsqu'il échoue pour la deuxième fois à son baccalauréat. Refusant de se résoudre à un avenir qu'il juge trop modeste, il rejette l'apprentissage du métier de vitrier proposé par ses proches et se tourne vers une autre voie, acceptant de passer le concours d'entrée à l'Ecole de la Douane grâce à l'appui du père de son ami Yvan. Mais le destin place sur son chemin Olivia, une femme riche, magnifique à la beauté fatale. Elle tombe amoureuse du jeune homme et lui fait miroiter un avenir brillant et heureux. Entre incertitude et curiosité, il fonce tête baissée dans l'aventure. Mais Olivia, derrière sa beauté et sa gentillesse, cache de terribles secrets...