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#Essais

Le retour des provinces

Jean-Christophe From

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Dans ce récit en mouvement, Jean-Christophe Fromantin, maire de Neuilly-sur-Seine et docteur en sciences de gestion, quitte l'agglomération parisienne et son rythme pour entreprendre un voyage à vélo à travers la France. De Nantes à Strasbourg, au contact des paysages, des villages, des élus locaux et de ceux qui vivent loin des grandes métropoles, il cherche à répondre à une question simple et vertigineuse : comment reconstruire une société de confiance dans laquelle les territoires pourraient exprimer tout leur potentiel économique et créatif ? Son itinéraire devient un laboratoire d'observation. Chaque rencontre et chaque route parcourue nourrit une réflexion sur les transformations profondes de notre société. Face à l'hypermétropolisation, aux modèles qui s'essoufflent, à la distance entre décideurs et territoires, l'auteur ne propose pas de doctrine, mais il ouvre des pistes, il interroge, il doute, il teste. Ses travaux universitaires et ses lectures, de Simone Weil à Bruno Latour, éclairent cette quête d'une politique plus humaine, plus ancrée, plus lucide. S'émerveiller, espérer, rester objectif : tels sont les repères qu'il tente de préserver tout au long des 1 300 kilomètres parcourus à vélo. Ce livre est une invitation à reprendre contact avec le réel, celui des territoires, pour retrouver du sens et imaginer ensemble un avenir habitable.

Par Jean-Christophe From
Chez Editions de l'Eclaireur

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Auteur

Jean-Christophe From

Editeur

Editions de l'Eclaireur

Genre

Sciences politiques

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Le retour des provinces

Jean-Christophe From

Paru le 28/05/2026

138 pages

Editions de l'Eclaireur

17,00 €

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