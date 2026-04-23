Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Tous pareils, tous différents

Valérie Viné Vallin

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
A travers les récits de vingt-sept jeunes en situation de handicap cognitif, mental ou psychique, ce livre invite à changer de regard. Le handicap n'y apparaît plus comme une limite individuelle, mais comme le résultat d'environnements plus ou moins accueillants - familiaux, scolaires ou sociaux - qui ouvrent ou ferment les possibles. Les paroles recueillies révèlent des parcours faits de difficultés mais aussi d'aspirations, où le poids des attentes joue un rôle décisif : valoriser stimule, dévaloriser enferme. Inspirée par la théorie des capabilités, l'analyse montre que l'équité réelle ne consiste pas à traiter chacun de la même manière, mais à offrir à tous les conditions de mener une vie digne et choisie. Ces témoignages rappellent avec force que l'inclusivité n'est pas un idéal abstrait : elle est la condition même d'un vivre-ensemble juste et humain. Ce livre montre que le handicap ne définit pas une personne : ce sont les environnements qui rendent la vie plus ou moins facile. Avec leurs mots, ces jeunes rappellent que "handicapés ou pas, on est tous pareils" , et invitent à construire une société plus juste et accueillante pour chacun.

Par Valérie Viné Vallin
Chez Presses Universitaires de Grenoble

|

Auteur

Valérie Viné Vallin

Editeur

Presses Universitaires de Grenoble

Genre

Psychologie du handicap

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Tous pareils, tous différents par Valérie Viné Vallin

Commenter ce livre

 

Tous pareils, tous différents

Valérie Viné Vallin

Paru le 23/04/2026

256 pages

Presses Universitaires de Grenoble

24,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782706153914
9782706153914
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Complainte des Boîtes à Livres : “Nous ne voulons plus nous taire” Au Japon, les particuliers louent des mini-rayons dans une une grande librairie Mort de Séverine Erhel, la chercheuse qui éclairait le débat sur les écrans Les finalistes du Goncourt du Premier Roman 2026 sont connus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.