Tous pareils, tous différents

A travers les récits de vingt-sept jeunes en situation de handicap cognitif, mental ou psychique, ce livre invite à changer de regard. Le handicap n'y apparaît plus comme une limite individuelle, mais comme le résultat d'environnements plus ou moins accueillants - familiaux, scolaires ou sociaux - qui ouvrent ou ferment les possibles. Les paroles recueillies révèlent des parcours faits de difficultés mais aussi d'aspirations, où le poids des attentes joue un rôle décisif : valoriser stimule, dévaloriser enferme. Inspirée par la théorie des capabilités, l'analyse montre que l'équité réelle ne consiste pas à traiter chacun de la même manière, mais à offrir à tous les conditions de mener une vie digne et choisie. Ces témoignages rappellent avec force que l'inclusivité n'est pas un idéal abstrait : elle est la condition même d'un vivre-ensemble juste et humain. Ce livre montre que le handicap ne définit pas une personne : ce sont les environnements qui rendent la vie plus ou moins facile. Avec leurs mots, ces jeunes rappellent que "handicapés ou pas, on est tous pareils" , et invitent à construire une société plus juste et accueillante pour chacun.