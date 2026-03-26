Corsaires dans la Manche : légende et réalité

La Course corsaire qui s'est déployée dans nos mers depuis la fin du Moyen-âge jusqu'au début du XIXe siècle continue à faire rêver. Certes, pour l'historien, elle a revêtu en Manche, surtout sous le premier Empire, un caractère particulier. Le type de navire utilisé, surtout le lougre, gréé au tiers ; la situation géographique - l'entrée de la Manche, où convergent les routes maritimes ; l'enracinement dans la vie économique locale, la Course faisant contrepoids à la pêche empêchée : ce sont autant d'aspects distinctifs qu'il était nécessaire de mettre en lumière. Mais pour l'amateur de figures héroïques, la Course dans la Manche s'avère fertile en champions de toutes sortes, aux prouesses souvent spectaculaires. Parmi eux le Portugais Balidar, qui vint à Dieppe pour combattre l'ennemi anglais, créant autour de son nom une légende encore vivante aujourd'hui. L'auteur montre à travers eux qu'avant d'être bientôt interdite, l'activité corsaire évolua, à la fin de l'Empire, du duel chevaleresque au corps à corps sans merci. Malgré tout, la Petite Course aura contribué à façonner durablement l'esprit d'aventure.