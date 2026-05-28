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Anzio : une nouvelle route pour rome ?

Didier Laugier, Laugier Didier

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En janvier 1944, les Alliés restent bloqués devant la ligne Gustav, farouchement défendue par les Allemands. Pour contourner cette ligne, ils lancent l'opération " Shingle ", un débarquement à Anzio destiné à menacer les arrières ennemis et forcer un repli allemand. Mais Kesselring réagit aussitôt et renforce la zone avec des unités venues d'Europe, incluant des blindés lourds comme les Panther, Tiger ou Ferdinand. Le général Lucas, trop prudent, laisse les Allemands stopper l'avance alliée. Sous une météo épouvantable, la bataille se transforme en guerre de tranchées, rappelant la Première Guerre mondiale. Souvent méconnue, cette campagne italienne fut pourtant l'une des plus dures, servant aussi de terrain d'essai avant le débarquement en Normandie.

Par Didier Laugier, Laugier Didier
Chez L'Escadron Editions

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Auteur

Didier Laugier, Laugier Didier

Editeur

L'Escadron Editions

Genre

ouvrages généraux

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Anzio : une nouvelle route pour rome ?

Didier Laugier, Laugier Didier

Paru le 28/05/2026

116 pages

L'Escadron Editions

26,00 €

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Scannez le code barre 9782487984141
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