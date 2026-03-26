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Dans le laboratoire d'un géologue à la fin du XIXe siècle

Léane Mousseau

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Le Muséum national d'histoire naturelle est l'institution française qui abrite les plus grandes collections de sciences naturelles. Parmi elles, les collections de géologie générale ont longtemps été délaissées, dans les locaux de la Galerie de géologie et de minéralogie, alors qu'elles regorgent de trésors historiques. Ce qui paraît être de simples roches raconte l'histoire du muséum et de la construction d'une science : la géologie. Stanislas Meunier (1843-1925) est l'un des professeurs qui ont marqué cette histoire par des séries d'expériences très originales qu'il regroupe sous l'intitulé de géologie expérimentale. Ce personnage singulier tente de reproduire la nature dans son laboratoire pour mieux comprendre le fonctionnement de la Terre, mais aussi de la Lune ou de Mars. Au fil de l'inventaire de la collection laissée derrière lui, il est possible de reconstituer les expériences qu'il a menées et de revivre son quotidien dans son laboratoire. Ce patrimoine, longtemps exposé aux yeux des visiteurs, mérite d'être éclairé d'un point de vue historique pour mieux comprendre sa raison d'être au muséum de nos jours.

Par Léane Mousseau
Chez Editions L'Harmattan

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Auteur

Léane Mousseau

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Géologie

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Dans le laboratoire d'un géologue à la fin du XIXe siècle

Léane Mousseau

Paru le 26/03/2026

312 pages

Editions L'Harmattan

31,00 €

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