L'Art Royal, les valeurs de A à Z

Dans une société submergée par les technologies, ébranlée dans ses fondements par l'individualisme et la perte du sacré, l'homme cherche ses repères, parfois son identité. L'Art Royal, autre dénomination de la Franc-maçonnerie, apporte aujourd'hui de vraies réponses avec une pratique qui s'inscrit dans l'appropriation de préceptes et de valeurs. Tel un arbre qui puise ses forces dans des racines anciennes. Comme autant de branches qui la nourrissent dans sa diversité et la gardent vivante dans sa modernité. L'ouvrage invite le lecteur à se poser sur ces branches, suggère des voies, propose une boussole, des points cardinaux. Appelé à la connaissance de soi, à l'éveil de la conscience, à une quête de spiritualité, le Franc-maçon donne du sens à sa vie sur un merveilleux chemin de lumière. Un havre de paix et de fraternité à partager. Au terme de l'ouvrage, l'auteur demande à Zadig, un sage parmi les sages, d'apporter sa contribution dans la Lettre aux Frères, avant de conclure par une Brève généalogie de la Franc-maçonnerie et ainsi mieux comprendre d'où nous venons.