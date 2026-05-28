Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

L'Art Royal, les valeurs de A à Z

Alain Appercel

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Dans une société submergée par les technologies, ébranlée dans ses fondements par l'individualisme et la perte du sacré, l'homme cherche ses repères, parfois son identité. L'Art Royal, autre dénomination de la Franc-maçonnerie, apporte aujourd'hui de vraies réponses avec une pratique qui s'inscrit dans l'appropriation de préceptes et de valeurs. Tel un arbre qui puise ses forces dans des racines anciennes. Comme autant de branches qui la nourrissent dans sa diversité et la gardent vivante dans sa modernité. L'ouvrage invite le lecteur à se poser sur ces branches, suggère des voies, propose une boussole, des points cardinaux. Appelé à la connaissance de soi, à l'éveil de la conscience, à une quête de spiritualité, le Franc-maçon donne du sens à sa vie sur un merveilleux chemin de lumière. Un havre de paix et de fraternité à partager. Au terme de l'ouvrage, l'auteur demande à Zadig, un sage parmi les sages, d'apporter sa contribution dans la Lettre aux Frères, avant de conclure par une Brève généalogie de la Franc-maçonnerie et ainsi mieux comprendre d'où nous venons.

Par Alain Appercel
Chez Le Compas dans l'oeil

|

Auteur

Alain Appercel

Editeur

Le Compas dans l'oeil

Genre

Franc-maçonnerie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'Art Royal, les valeurs de A à Z par Alain Appercel

Commenter ce livre

 

L'Art Royal, les valeurs de A à Z

Alain Appercel

Paru le 28/05/2026

Le Compas dans l'oeil

20,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782487319578
9782487319578
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Pourquoi les bibliothécaires vérifient désormais les livres “fantômes” “C’est une invitation à la tolérance. C’est un livre très beau.” Suite à l'affaire Shy Girl, Hachette durcit le contrôle des manuscrits Partout en France, les libraires bricolent de nouveaux modèles pour survivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.