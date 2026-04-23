Alors que les Terres Bannies ont sombré dans le chaos, la Guerre des Dieux a commencé. Par sa ruse, la reine Rhin a conquis les royaumes de l'Ouest et Nathair a réussi à s'emparer du Chaudron, le plus puissant des artefacts connus sous le nom des Sept Trésors. Il est soutenu par le fourbe Calidus à la tête d'une armée de démons de l'Autremonde, les Kadoshims, dont le but est d'instaurer le règne du dieu Asroth dans le monde de la chair. Mais ailleurs, la résistance s'organise autour de la reine Edana, réfugiée dans les marécages d'Ardan après un dangereux voyage. Poursuivi par Lykos et ses corsaires Vin Thaluns, Maquin va également assister à la naissance d'une rébellion sur les terres même de Nathair. Corban, marqué par la perte de ceux qui lui sont le plus cher, cherche encore à admettre qu'il est l'Etoile Vive, le champion d'Elyon dans la guerre en cours. Avec sa compagnie disparate, il part vers Drassil, la forteresse de légende censée recéler la lance de Skald, un autre des Sept Trésors. Et selon la prophétie, c'est là que le Soleil Noir affrontera l'Etoile Vive en une bataille décisive. Mais pourront-ils échapper aux forces nettement supérieures qui menacent de les submerger ? Prix David Gemmell Morningstar 2013 (meilleur premier roman)