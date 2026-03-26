L’éducation africaine à l’épreuve des résultats

Dans un contexte de pressions démographiques, de contraintes budgétaires et d'injonctions à la qualité, cet ouvrage propose une feuille de route opérationnelle pour améliorer durablement les apprentissages en Afrique subsaharienne. Il articule des preuves empiriques, des cadres de gestion publique et des outils de pilotage afin de passer des intentions aux résultats mesurables et équitables. Structuré en cinq chapitres, il pose d'abord la problématique et la quête de résultats (chap. 1), puis établit le cadre conceptuel de la gestion axée sur les résultats et son ancrage africain (chap. 2). Il détaille la planification stratégique et la budgétisation axées sur les résultats (chap. 3), précise les conditions de mise en oeuvre et de suivi-évaluation continus (chap. 4), et conclut par tes mécanismes de redevabilité et d'apprentissage organisationnel pour ancrer l'amélioration dans la durée (chap. 5). A chaque étape : indicateurs frugaux, tableaux de bord, boucles de rétroaction et exemples contextualisés. Ce livre s'adresse aux décideurs et cadres des ministères de l'Education, responsables d'académies et d'inspections, partenaires techniques et financiers, chefs d'établissement, formateurs, chercheurs et étudiants en sciences de l'éducation et en politiques publiques. Un guide utile pour concevoir, financer, mettre en oeuvre et évaluer des politiques éducatives centrées sur t'équité et les résultats.