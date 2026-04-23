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#Essais

16 dates qui font l'Histoire

Gérard Geist

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Au fil des siècles, Nice, son comté et les Alpes-Maritimes ont façonné une histoire originale. Il manquait pourtant un livre pour la raconter simplement et la rendre accessible à tous. Ici, pas de cours d'histoire réservé aux spécialistes. Cet ouvrage s'adresse au lecteur d'aujourd'hui : curieux, parfois pressé, désireux de comprendre l'essentiel, sans renoncer au plaisir de la lecture. A travers seize dates repères, le passé prend vie. Du littoral aux villages perchés du Haut-Pays, les grands événements rencontrent les existences ordinaires qui traversent les siècles : habitants, artisans, paysans, soldats ou commerçants. Anecdotes, scènes de vie, encadrés thématiques et illustrations soigneusement choisies multiplient les portes d'entrée de chaque époque. Au fil des pages, on traverse les campagnes, les villes se transforment, les voix du passé ressurgissent.

Par Gérard Geist
Chez Mémoires millénaires Editions

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Auteur

Gérard Geist

Editeur

Mémoires millénaires Editions

Genre

Histoire régionale

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16 dates qui font l'Histoire

Gérard Geist

Paru le 23/04/2026

215 pages

Mémoires millénaires Editions

19,00 €

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Scannez le code barre 9782487329102
9782487329102
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