Victimisation suivi de Nègre, qui es-tu ?

Ce livre est un appel à la dignité. Il se fait la voix de celles et ceux que l'histoire a réduits au silence. Ici, la parole ne supplie pas : elle affirme, exige et s'inscrit dans une ligne idéologique lucide et réaliste. L'ensemble compose une oeuvre cohérente, où se rencontrent sagesse, rigueur intellectuelle, dénonciation et interpellation de l'Afrique et du monde contemporain. S'appuyant sur des thèmes majeurs de la réalité africaine et universelle - culture, histoire, politique, société, religion - l'auteur invite à la réflexion et à l'engagement. Il met en lumière les maux les plus criants de l'Afrique et du monde d'aujourd'hui, tout en interrogeant les responsabilités collectives et individuelles. L'oeuvre rend hommage aux grandes figures de la littérature et des luttes noires, de Césaire à Fanon, de Sankara à Malcolm X. Elle s'inscrit dans leur héritage tout en affirmant une voix nouvelle : jeune, ardente, exigeante et profondément lucide.