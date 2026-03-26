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#Roman étranger

Victimisation suivi de Nègre, qui es-tu ?

Maïga Moulaye Lamine Oumarou

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Ce livre est un appel à la dignité. Il se fait la voix de celles et ceux que l'histoire a réduits au silence. Ici, la parole ne supplie pas : elle affirme, exige et s'inscrit dans une ligne idéologique lucide et réaliste. L'ensemble compose une oeuvre cohérente, où se rencontrent sagesse, rigueur intellectuelle, dénonciation et interpellation de l'Afrique et du monde contemporain. S'appuyant sur des thèmes majeurs de la réalité africaine et universelle - culture, histoire, politique, société, religion - l'auteur invite à la réflexion et à l'engagement. Il met en lumière les maux les plus criants de l'Afrique et du monde d'aujourd'hui, tout en interrogeant les responsabilités collectives et individuelles. L'oeuvre rend hommage aux grandes figures de la littérature et des luttes noires, de Césaire à Fanon, de Sankara à Malcolm X. Elle s'inscrit dans leur héritage tout en affirmant une voix nouvelle : jeune, ardente, exigeante et profondément lucide.

Par Maïga Moulaye Lamine Oumarou
Chez Editions L'Harmattan

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Auteur

Maïga Moulaye Lamine Oumarou

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Littérature africaine - Essais

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Victimisation suivi de Nègre, qui es-tu ?

Maïga Moulaye Lamine Oumarou

Paru le 26/03/2026

90 pages

Editions L'Harmattan

13,00 €

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Scannez le code barre 9782336568546
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