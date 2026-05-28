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Monochromatique

Collectif, First

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Le coloriage mystère, mais en version monochrome ! Choisissez une couleur, et une couleur seulement ! Détente, satisfaction et immersion garanties. Un livre de coloriage d'un nouveau genre : du coloriage au numéro, mais avec un seul numéro. Choisissez votre couleur, et 2 ou 3 types d'épaisseur de feutres si vous le souhaitez, puis coloriez chaque zone comportant le chiffre 1. Satisfaction immédiate ! Le détail et le charme des illustrations nous embarquent dans une séance d'art thérapie. Des devantures de boutiques cosy, des fleuristes, des coffee shop, des librairies, des antiquaires... Des illustrations charmantes à souhait pour une déconnexion complète.

Par Collectif, First
Chez First

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Auteur

Collectif, First

Editeur

First

Genre

Coloriages adultes

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Monochromatique

Collectif, First

Paru le 09/07/2026

96 pages

First

11,50 €

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Scannez le code barre 9782412109236
9782412109236
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