Monochromatique

Le coloriage mystère, mais en version monochrome ! Choisissez une couleur, et une couleur seulement ! Détente, satisfaction et immersion garanties. Un livre de coloriage d'un nouveau genre : du coloriage au numéro, mais avec un seul numéro. Choisissez votre couleur, et 2 ou 3 types d'épaisseur de feutres si vous le souhaitez, puis coloriez chaque zone comportant le chiffre 1. Satisfaction immédiate ! Le détail et le charme des illustrations nous embarquent dans une séance d'art thérapie. Des devantures de boutiques cosy, des fleuristes, des coffee shop, des librairies, des antiquaires... Des illustrations charmantes à souhait pour une déconnexion complète.