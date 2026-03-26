Doit-on écrire tout ce qui nous passe par la tête ? Assurément oui, pour les adeptes de la liberté d'expression intégrale, sans bornes. Mais pour les puritains, on doit remuer sept fois sa langue dans sa bouche avant de parler, ou d'écrire. C'est entre ces deux tendances que se situent les pages dont j'invite le lecteur à la découverte. Ce sont des cris de coeur lancés çà et là, au gré des évènements, heureux et surtout malheureux, qui ont ponctué une existence. Du lycée en passant par l'ENA, jusqu'à l'entrée dans la vie active, je tente, à ma manière, de peindre les multiples facettes de la vie clans notre société. Des choses souvent personnelles aux affres de la vie publique, tout y est sujet d'exaltation. Avec un ton osé, parfois provocateur, j'ai tenté d'être le témoin gênant de mon époque, du temps qui passe. Appellera-t-on cela Coups de gueule ? Ai-je réussi ? C'est vous qui le direz et le lirez...