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Dillon et ses coloc'

Lagace Gisele, Lagac? Gis?le, Gisèle Lagacé

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Trouver l'amour est loin d'être aussi simple que de séduire son voisin ! Pour le séducteur Dillon, ce garçon a une ex jalouse. Sa meilleure amie, colocataire et collègue actrice Amber est une ancienne star du porno qui tente de se lancer dans le cinéma traditionnel. Et Ruby, la soeur prude d'Amber, vient d'arriver pour emménager avec elles deux. Mais lorsque Ruby découvre la vie libre de Dillon, cela les mènera toutes les deux à nouer un lien qui changera sa vie... et peut-être celle de Dillon aussi !

Par Lagace Gisele, Lagac? Gis?le, Gisèle Lagacé
Chez Komics initiative

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Auteur

Lagace Gisele, Lagac? Gis?le, Gisèle Lagacé

Editeur

Komics initiative

Genre

Erotique

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Dillon et ses coloc'

Lagace Gisele, Lagac? Gis?le, Gisèle Lagacé

Paru le 28/05/2026

376 pages

Komics initiative

18,00 €

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