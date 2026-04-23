Mars et toi

Mars nous raonte tous les mystères de la planète rouge. Envie de changer de planète ? Viens faire un tour chez moi, la planète Mars, pour découvrir mes paysages rouges, mon canyon géant, mes tempêtes de poussière... Je t'expliquerai tout : si tu peux respirer ici, s'il y a des Martiens, comment contacter tes parents sur Terre et pourquoi il ne faut surtout pas oublier ta combinaison spatiale ! Je te révèlerai même les secrets de ma couleur iconique et de ma météo garantie sans pluie. On ne va pas s'ennuyer, hi hi ! Un album simple et drôle, pour tout comprendre du système solaire, à partir de 6 ans.