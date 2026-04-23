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Mars et toi

Cléa Dieudonné

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Mars nous raonte tous les mystères de la planète rouge. Envie de changer de planète ? Viens faire un tour chez moi, la planète Mars, pour découvrir mes paysages rouges, mon canyon géant, mes tempêtes de poussière... Je t'expliquerai tout : si tu peux respirer ici, s'il y a des Martiens, comment contacter tes parents sur Terre et pourquoi il ne faut surtout pas oublier ta combinaison spatiale ! Je te révèlerai même les secrets de ma couleur iconique et de ma météo garantie sans pluie. On ne va pas s'ennuyer, hi hi ! Un album simple et drôle, pour tout comprendre du système solaire, à partir de 6 ans.

Par Cléa Dieudonné
Chez L'Agrume

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Auteur

Cléa Dieudonné

Editeur

L'Agrume

Genre

Astronomie

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Mars et toi

Cléa Dieudonné

Paru le 23/04/2026

64 pages

L'Agrume

14,00 €

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Scannez le code barre 9782487071384
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