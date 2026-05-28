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Processus décisionnels pour développer l'intelligence

Robert Michit, Danièle Baudroit

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L'école n'est pas seulement un lieu d'apprentissage scolaire, il est aussi un lieu d'interactions sociales avec ses pairs sous le regard d'une autorité bienveillante. Il s'ensuit que l'objet de cet ouvrage consiste à répertorier et étudier les mécanismes les plus importants à l'oeuvre dans les démarches d'apprentissage. Ces démarches contribuent tout à la fois à l'acquisition de savoirs/connaissances scolaires, à l'émergence de "l'intelligence" et à la construction d'une "personnalité" . Il s'agit en effet de faciliter une vie personnelle et sociale harmonieuse. Nous serons amenés à visiter quelques dysfonctionnements ou carences à l'origine de difficultés scolaires dans le but d'élaborer diverse attitudes correctives ciblées et ajustées. L'objectif est donc de présenter les fondements d'une pédagogie assurant l'accès à la double finalité de la prise de décisions ajustées dans le cadre des problèmes de scolarité et des problèmes propres aux relations sociales, tout en correspondant à la situation de chaque enfant. Comme tout ce processus intellectuel et psychique de construction cognitive et de prise de décision doit être conscient pour être efficace, il est donc nécessaire d'exposer une démarche qui permette au sujet d'accéder à une représentation de ses mécanismes de pensée. Cette nouvelle approche pédagogique invite à modifier les habitudes de l'accompagnement familial et les traditions de l'enseignement professoral que même les pédagogies nouvelles dites actives ne modifient pas en profondeur. Il s'agit de présenter une démarche qui invite à changer assez radicalement le logiciel pédagogique destiné à l'apprentissage.

Par Robert Michit, Danièle Baudroit
Chez Chronique Sociale

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Auteur

Robert Michit, Danièle Baudroit

Editeur

Chronique Sociale

Genre

Echec et réussite

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Processus décisionnels pour développer l'intelligence

Robert Michit, Danièle Baudroit

Paru le 27/08/2026

Chronique Sociale

14,90 €

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