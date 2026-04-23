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Biohacking

Denys Coester

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ENTREPRENDRE, DECIDER, PERFORMER... GRACE A LA SCIENCE ! Fatigue, stress ou surcharge de travail, la pression du quotidien met régulièrement à mal nos capacités physiques et mentales. Et si maîtriser notre biologie était la vraie clé de la réussite ? Dans ce livre, Denys Coester, médecin anesthésiste-réanimateur et pionnier du biohacking en France, montre comment mieux gérer son énergie, améliorer sa concentration et prendre de meilleures décisions grâce à des méthodes simples, issues des neurosciences et de la médecine de la longévité. Vous découvrirez comment : - équilibrer votre alimentation pour garder de l'énergie en continu ; - réguler votre sommeil et gérer votre stress ; - adopter des routines efficaces pour maintenir votre activité physique ; - construire un environnement de réussite durable et entretenir votre motivation. Optimisez votre corps et votre santé pour mieux entreprendre !

Par Denys Coester
Chez Eyrolles

|

Auteur

Denys Coester

Editeur

Eyrolles

Genre

Garder la forme

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Biohacking

Denys Coester

Paru le 23/04/2026

276 pages

Eyrolles

22,00 €

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9782416024528
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