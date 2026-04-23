ENTREPRENDRE, DECIDER, PERFORMER... GRACE A LA SCIENCE ! Fatigue, stress ou surcharge de travail, la pression du quotidien met régulièrement à mal nos capacités physiques et mentales. Et si maîtriser notre biologie était la vraie clé de la réussite ? Dans ce livre, Denys Coester, médecin anesthésiste-réanimateur et pionnier du biohacking en France, montre comment mieux gérer son énergie, améliorer sa concentration et prendre de meilleures décisions grâce à des méthodes simples, issues des neurosciences et de la médecine de la longévité. Vous découvrirez comment : - équilibrer votre alimentation pour garder de l'énergie en continu ; - réguler votre sommeil et gérer votre stress ; - adopter des routines efficaces pour maintenir votre activité physique ; - construire un environnement de réussite durable et entretenir votre motivation. Optimisez votre corps et votre santé pour mieux entreprendre !