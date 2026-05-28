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Les fous de Baalbek

Gérard de Villiers, De villiers Gerard

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John Guillermin, en poste à l'antenne de la CIA à Beyrouth en 1984. vient d'être assassiné. Malko va devoir démêler l'imbroglio libanais composé de multiples factions qui s'entre-tuent ou s'épaulent, suivant le moment, pour éviter un incident majeur au sommet de l'Etat libanais. Malko n'osait plus bouger, même d'un millimètre. L'explosion pouvait se produire s'il tendait encore plus le fil. Mais la première, tension pouvait aussi avoir été le système d'armement de la machine infernale, se déct chant alors si on relâchait le fil... UNE REFERENCE EN GEOPOLITIQUE. Un article de janvier 2013 paru dans The New York Times revient sur la longue et prolifique carrière de l'auteur et sur l'intérêt que portent les services secrets du monde entier à son oeuvre. Robert F. Worth. journaliste au grand quotidien américain, spécialiste du Moyen-Orient, écrit : "Gérard de Villiers, le romancier qui en savait trop".

Par Gérard de Villiers, De villiers Gerard
Chez Gérard de Villiers

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Auteur

Gérard de Villiers, De villiers Gerard

Editeur

Gérard de Villiers

Genre

Romans d'espionnage

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Les fous de Baalbek

Gérard de Villiers, De villiers Gerard

Paru le 11/06/2026

Gérard de Villiers

8,75 €

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