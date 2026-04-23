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#Comics

Comme un goût de cendres...

Lullabi Ludo, Ludo Lullabi, Ludo Lullabi

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Ghost Pepper est une série de LUDO LULLABI, un auteur de comics... français. Il a notamment travaillé sur World of Warcraft et Battlechasers avec JOE MADUREIRA. Au programme : des héros oubliés, des food trucks, des robots, de quoi sauver le monde ! L'humanité a survécu à une menace monstrueuse, mais le monde n'est est pas devenu meilleur pour autant. Loin s'en faut ! Chaque jour, Loloi prend la route pour livrer sa délicieuse cuisine au grand public au volant de son food truck, déjouant des adversaires perfides et gardant une longueur d'avance sur les robots censés protéger l'humanité. Mais tout bascule lorsqu'elle croise la route d'un mystérieux guerrier nommé Ash...

Par Lullabi Ludo, Ludo Lullabi, Ludo Lullabi
Chez Delcourt

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Auteur

Lullabi Ludo, Ludo Lullabi, Ludo Lullabi

Editeur

Delcourt

Genre

Comics divers

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Comme un goût de cendres...

Lullabi Ludo, Ludo Lullabi, Ludo Lullabi trad. Benjamin Viette

Paru le 23/04/2026

Delcourt

17,95 €

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Scannez le code barre 9782413093848
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