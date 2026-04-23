Comme un goût de cendres...

Ghost Pepper est une série de LUDO LULLABI, un auteur de comics... français. Il a notamment travaillé sur World of Warcraft et Battlechasers avec JOE MADUREIRA. Au programme : des héros oubliés, des food trucks, des robots, de quoi sauver le monde ! L'humanité a survécu à une menace monstrueuse, mais le monde n'est est pas devenu meilleur pour autant. Loin s'en faut ! Chaque jour, Loloi prend la route pour livrer sa délicieuse cuisine au grand public au volant de son food truck, déjouant des adversaires perfides et gardant une longueur d'avance sur les robots censés protéger l'humanité. Mais tout bascule lorsqu'elle croise la route d'un mystérieux guerrier nommé Ash...