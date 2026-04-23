Esprits rebelles

La série Les Légendaires - Origines est de retour ! Apparu en 2012, ce tout premier spin-off est le second plus gros succès commercial de la série et narre le passé de nos héros avant qu'ils ne deviennent Les Légendaires. Les Légendaires croisent Samaël, toujours à la recherche de Shimy, en compagnie de Regen. Les retrouvailles inattendues avec Gryf ne vont pas sans leur lot de tensions, malgré leur but commun : retrouver Darkhell et le mettre hors de nuire. Pendant ce temps, Shimy, prisonnière du Sorcier Noir, parvient à s'enfuir alors que Ténébris doit faire face aux tourments de son passé.