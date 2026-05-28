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Mon super livre d'activités

Collectif, Cloro Atelier, L'atelier Cloro

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240 pages joyeuses et colorées, pour ne jamais s'ennuyer ! Dans ce livre très complet, votre enfant trouvera de quoi s'amuser durant des heures. Des jeux à faire avec un crayon : énigmes, codages, mots cachés, labyrinthes, sudoku, cherche et trouve, compte et bon, mots masqués, suites logiques... avec les solutions à la fin. Des jeux à deux : le petit bac, la bataille navale... Des activités de bricolage à faire avec de la colle et des ciseaux : un pantin robot, un mobile... Des recettes de cuisine : chouchous, muffins aux myrtilles... Des coloriages... Un livre grand format pour stimuler la créativité, la patience et l'imagination des jeunes enfants.

Par Collectif, Cloro Atelier, L'atelier Cloro
Chez 1, 2, 3 Soleil !

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Auteur

Collectif, Cloro Atelier, L'atelier Cloro

Editeur

1, 2, 3 Soleil !

Genre

Livres-jeux

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Mon super livre d'activités

Collectif, Cloro Atelier, L'atelier Cloro

Paru le 28/05/2026

240 pages

1, 2, 3 Soleil !

9,95 €

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Scannez le code barre 9782384537228
9782384537228
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