Mon super livre d'activités

240 pages joyeuses et colorées, pour ne jamais s'ennuyer ! Dans ce livre très complet, votre enfant trouvera de quoi s'amuser durant des heures. Des jeux à faire avec un crayon : énigmes, codages, mots cachés, labyrinthes, sudoku, cherche et trouve, compte et bon, mots masqués, suites logiques... avec les solutions à la fin. Des jeux à deux : le petit bac, la bataille navale... Des activités de bricolage à faire avec de la colle et des ciseaux : un pantin robot, un mobile... Des recettes de cuisine : chouchous, muffins aux myrtilles... Des coloriages... Un livre grand format pour stimuler la créativité, la patience et l'imagination des jeunes enfants.