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#Roman francophone

Salomé

Alice Bienassis

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Alice Bienassis enquête sur Salomé, centième féminicide de 2019 et révèle, ainsi, les dysfonctionnements d'un système institutionnel dans la prise en charge des femmes victimes de violences en France. Lors d'un collage, Alice découvre le nom de sa ville natale, théâtre du centième féminicide de l'année. Carnet en main, elle mène une enquête de terrain pour faire de Salomé autre chose qu'un chiffre dans un décompte morbide et interroge militantes, associations et avocat. e. s qui tentent de pallier les graves manquements de nos institutions.

Par Alice Bienassis
Chez Delcourt

|

Auteur

Alice Bienassis

Editeur

Delcourt

Genre

Réalistes, contemporains

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Salomé

Alice Bienassis

Paru le 23/04/2026

232 pages

Delcourt

25,95 €

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Scannez le code barre 9782413043638
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