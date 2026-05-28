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#Album jeunesse

Un oiseau pas comme les autres

Collectif, Kimane

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Une histoire aux illustrations douces pour sensibiliser les enfants au thème de la différence, qu'elle soit visible ou invisible. "" Les oiseaux sont faits pour voler ", se dit Petit Oiseau en regardant les autres oisillons battre des ailes et quitter le nid. Mais l'une de ses ailes est tordue et toute maigrichonne. Au lieu de voler, Petit Oiseau tombe en chute libre vers le sol. Là, il apprend grâce à un nouvel ami qu'il y a toujours des moyens de surmonter ses difficultés et de réaliser ses rêves".

Par Collectif, Kimane
Chez Kimane

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Auteur

Collectif, Kimane

Editeur

Kimane

Genre

Autres éditeurs (K à O)

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Un oiseau pas comme les autres

Collectif, Kimane

Paru le 28/05/2026

32 pages

Kimane

14,95 €

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Scannez le code barre 9782383225096
9782383225096
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