Un oiseau pas comme les autres

Une histoire aux illustrations douces pour sensibiliser les enfants au thème de la différence, qu'elle soit visible ou invisible. "" Les oiseaux sont faits pour voler ", se dit Petit Oiseau en regardant les autres oisillons battre des ailes et quitter le nid. Mais l'une de ses ailes est tordue et toute maigrichonne. Au lieu de voler, Petit Oiseau tombe en chute libre vers le sol. Là, il apprend grâce à un nouvel ami qu'il y a toujours des moyens de surmonter ses difficultés et de réaliser ses rêves".