Les gens heureux vivent alignés

Trouver la juste place où l'on peut exister pleinement, en cohérence. Ce livre est idéal pour relire sa trajectoire de vie comme un chemin initiatique, avec ses épreuves et ses enseignements, au lieu de la subir. Vous avez l'impression d'être passé(e) à côté de quelque chose dans votre vie ? De ne pas être pleinement vous-même, d'avancer sans boussole intérieure ? Ce livre est fait pour vous ! L'alignement intérieur, qu'est-ce que c'est ? C'est cet état de grâce où l'on se sent en phase avec soi-même, en harmonie avec ce que l'on est profondément. Pas de faux-semblants, de rôles à jouer ou de masques à porter. Juste cette sensation d'être parfaitement à sa place, en lien avec son désir le plus authentique. Mais alors, comment y arriver ? Ce livre fourmille de pistes concrètes et d'outils judicieux pour vous guider sur ce chemin d'alignement : Réapprendre à lire les signes et les synchronicités pour donner du sens à votre vie Vous réconcilier avec votre histoire familiale au lieu de la subir Décrypter vos rêves et explorer les mythes comme miroirs de votre psyché Résister positivement aux injonctions pour rester libre et intègre Identifier votre juste place au travail, en amour, dans vos liens Faire des choix en pleine conscience de ce qui vous anime Tout cela sur un ton vivant, imagé, avec de nombreux témoignages et exemples très parlants ! L'autrice vous embarque dans un réel voyage initiatique pour retrouver le fil rouge de votre existence et apprendre à l'honorer. Son propos est limpide : il ne s'agit pas de devenir parfait(e), mais d'être enfin pleinement vivant(e) ! Alors, prêt(e) à vous remettre en marche et à vous realigner durablement ? Foncez, ce livre sera un précieux allié sur la route !