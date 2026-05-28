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Jane Goodall

María Isabel Sánchez Vegara, Vegara isabel Sanchez

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Un album pour découvrir comment la petite Jane est devenue une icône de la protection animale. La collection "Petite & GRANDE", qui rencontre un immense succès à travers le monde, dresse le portrait de petites filles devenues des femmes inspirantes, qu'elles soient artistes, écrivaines, scientifiques ou aventurières. Découvre ici comment la petite Jane, qui reçut en cadeau une peluche chimpanzé, est devenue une icône de la protection animale et a bouleversé notre vision de l'humanité.

Par María Isabel Sánchez Vegara, Vegara isabel Sanchez
Chez Kimane

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Auteur

María Isabel Sánchez Vegara, Vegara isabel Sanchez

Editeur

Kimane

Genre

Animaux sauvages

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Jane Goodall

María Isabel Sánchez Vegara, Vegara isabel Sanchez

Paru le 28/05/2026

32 pages

Kimane

11,95 €

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