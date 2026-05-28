Jane Goodall

Un album pour découvrir comment la petite Jane est devenue une icône de la protection animale. La collection "Petite & GRANDE", qui rencontre un immense succès à travers le monde, dresse le portrait de petites filles devenues des femmes inspirantes, qu'elles soient artistes, écrivaines, scientifiques ou aventurières. Découvre ici comment la petite Jane, qui reçut en cadeau une peluche chimpanzé, est devenue une icône de la protection animale et a bouleversé notre vision de l'humanité.