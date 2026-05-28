Les dangereuses soeurs Zéphyr

Une épopée sur l'évolution des droits LGBTQIA+ aux Etats-Unis. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, Amanda et Louison, les deux soeurs Zéphyr, n'ont plus de nouvelles l'une de l'autre. Amanda a fui aux Etats-Unis où elle espère commencer une nouvelle vie de musicienne. Très vite, elle est confrontée à la peur violette, une vague de persécution ciblant les personnes queers, menée par le gouvernement états-unien. Dans ce contexte terrifiant, Amanda, qui aime différemment, doit se cacher. Louison, accompagnée de son ami Gil, un passionné de cinéma, part à la recherche de sa soeur aînée. Mais les indices laissés par Amanda ne sont pas simples à déchiffrer, surtout lorsque la personne que l'on cherche s'efforce de disparaître. Peinant à trouver sa place dans la société, cette quête l'interroge sur son corps et son identité. De 1952 à 1969, à l'aube des premières prises de conscience LGBTQIA+, Amanda et Louison devront se battre pour se retrouver et pour gagner leur liberté.