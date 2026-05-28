Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Bande dessinée jeunesse

Les dangereuses soeurs Zéphyr

Laëtitia Casado

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Une épopée sur l'évolution des droits LGBTQIA+ aux Etats-Unis. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, Amanda et Louison, les deux soeurs Zéphyr, n'ont plus de nouvelles l'une de l'autre. Amanda a fui aux Etats-Unis où elle espère commencer une nouvelle vie de musicienne. Très vite, elle est confrontée à la peur violette, une vague de persécution ciblant les personnes queers, menée par le gouvernement états-unien. Dans ce contexte terrifiant, Amanda, qui aime différemment, doit se cacher. Louison, accompagnée de son ami Gil, un passionné de cinéma, part à la recherche de sa soeur aînée. Mais les indices laissés par Amanda ne sont pas simples à déchiffrer, surtout lorsque la personne que l'on cherche s'efforce de disparaître. Peinant à trouver sa place dans la société, cette quête l'interroge sur son corps et son identité. De 1952 à 1969, à l'aube des premières prises de conscience LGBTQIA+, Amanda et Louison devront se battre pour se retrouver et pour gagner leur liberté.

Par Laëtitia Casado
Chez Scrineo

|

Auteur

Laëtitia Casado

Editeur

Scrineo

Genre

Romans, témoignages & Co

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les dangereuses soeurs Zéphyr par Laëtitia Casado

Commenter ce livre

 

Les dangereuses soeurs Zéphyr

Laëtitia Casado

Paru le 28/05/2026

Scrineo

18,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782381675077
9782381675077
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Pourquoi les bibliothécaires vérifient désormais les livres “fantômes” “C’est une invitation à la tolérance. C’est un livre très beau.” Suite à l'affaire Shy Girl, Hachette durcit le contrôle des manuscrits Partout en France, les libraires bricolent de nouveaux modèles pour survivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.