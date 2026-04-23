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L'invincible espérance

Christian de Chergé

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Le 21 mai 1996, les sept moines trappistes de Tibhirine étaient assassinés. Quelques jours avant l'enlèvement, Christian de Chergé, prieur de la communauté de l'Atlas, écrivait : " Je les aime assez, tous les Algériens, pour ne pas vouloir qu'un seul d'entre eux soit le Caïn de son frère. Mais d'avance je confie celui qui, dans sa liberté mal éclairée, deviendrait meurtrier à la miséricorde du Père. Et si c'est à moi qu'il s'en prend, je voudrais pouvoir lui dire qu'il ne savait pas ce qu'il faisait, lui donner toutes les circonstances atténuantes. " Ce livre rassemble un choix de textes exceptionnels, de la seule plume de Christian de Chergé, et recueillis par Bruno Chenu (1942-2003), assomptionniste et théologien.

Par Christian de Chergé
Chez Bayard Religion

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Auteur

Christian de Chergé

Editeur

Bayard Religion

Genre

Témoins

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L'invincible espérance

Christian de Chergé

Paru le 23/04/2026

324 pages

Bayard Religion

21,00 €

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Scannez le code barre 9782387530028
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