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Vermelho Tome 2

Marina M. L., L. marina M.

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Hantée par le passé, incapable d'entrevoir l'avenir et les mains pleines de sang, celle qu'on appelle Vermelho est à présent plus seule que jamais. Si Veronica a enfin identifié l'homme qui a tenté de la faire exécuter, de nouvelles vérités sont venues bouleverser toutes ses certitudes. Pourtant, au coeur de ce chaos naît l'espoir de retrouver un morceau de son passé. Pour obtenir des réponses, elle n'a d'autre choix que de se rendre aux Etats-Unis afin de rejoindre celui qu'elle a laissé partir à regret. De son côté, Jared tente de reprendre sa vie en main, mais une certaine trafiquante d'armes a marqué son âme au fer rouge. Veronica et lui vont vite se rendre compte qu'un lien forgé dans la violence et la passion ne se brise jamais vraiment. Désormais, le rouge n'est plus seulement une couleur ou un destin, mais la promesse d'un renouveau. Et si, finalement, c'est ensemble qu'ils tiraient leur dernière balle ?

Par Marina M. L., L. marina M.
Chez Plumes du Web

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Auteur

Marina M. L., L. marina M.

Editeur

Plumes du Web

Genre

Suspense romantique

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Vermelho Tome 2

Marina M. L., L. marina M.

Paru le 28/05/2026

Plumes du Web

19,90 €

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