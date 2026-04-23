Les cieux sont un monde d'amour

Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemblera la vie sur la nouvelle terre ? Les soucis de cette vie sur cette terre occupent-ils trop votre esprit ? Peut-être n'avez-vous plus une minute pour vous réjouir de la vie à venir ? Arrêtez le temps et rejoignez Jonathan Edwards dans la contemplation de ce qui attend tous ceux qui croient en Jésus. Avec lui, plongez vos regards dans un monde différent, un monde d'une grande beauté, un monde d'amour. Oui, le meilleur reste encore à venir.