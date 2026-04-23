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Les cieux sont un monde d'amour

Jonathan Edwards

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Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemblera la vie sur la nouvelle terre ? Les soucis de cette vie sur cette terre occupent-ils trop votre esprit ? Peut-être n'avez-vous plus une minute pour vous réjouir de la vie à venir ? Arrêtez le temps et rejoignez Jonathan Edwards dans la contemplation de ce qui attend tous ceux qui croient en Jésus. Avec lui, plongez vos regards dans un monde différent, un monde d'une grande beauté, un monde d'amour. Oui, le meilleur reste encore à venir.

Par Jonathan Edwards
Chez BLF Europe Editions

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Auteur

Jonathan Edwards

Editeur

BLF Europe Editions

Genre

Prière et spiritualité

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Les cieux sont un monde d'amour

Jonathan Edwards

Paru le 23/04/2026

90 pages

BLF Europe Editions

8,90 €

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Scannez le code barre 9782386571404
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