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#Polar

Crime à la crim'

André David

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A la Crim', on a l'habitude des morts violentes. Mais certaines dérangent plus que d'autres : le corps d'une femme a été découvert dans les locaux mêmes de la Brigade criminelle. Très vite, le "rouleau compresseur" de la Crim' se met en action. Toute la brigade est mobilisée pour résoudre cette affaire extraordinaire. Mais l'enquête piétine : peu d'indices, aucun témoignage... Et d'autres crimes se succèdent, qui ébranlent la vieille maison. "Crime à la Crim'" est un polar noir, tendu et réaliste, une plongée implacable dans les arcanes de la Police judiciaire.

Par André David
Chez Editions Glyphe

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Auteur

André David

Editeur

Editions Glyphe

Genre

Romans policiers

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Crime à la crim'

André David

Paru le 11/06/2026

374 pages

Editions Glyphe

22,00 €

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