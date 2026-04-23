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Echec et mat

Nina Lyna

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Elle veut fuir les chaînes de son passé, il risque de les resserrer. Une romance à suspense haletante, où les apparences sont trompeuses. Survivre. C'est ce que Melina se répète chaque jour depuis que son père, le chef du gang Le Tabu, a été tué. Elle n'aspire qu'à une chose : briser les chaînes qui l'entravent pour être enfin libre. Mais est-il possible de fuir son présent, sans éveiller les démons d'un passé comme le sien ? Un soir, alors qu'elle sert d'appât pour son gang, elle croise la route de Kyle, un homme mystérieux. Commence une partie d'échecs entre les deux, mais avec des règles bien différentes. Bien plus dangereuses. Qui est-il vraiment ? Que cache-t-il ? Et elle ? Meurtres en série, guerre de gangs... Sont-ils le Roi et la Reine sur cet échiquier à l'équilibre fragile, ou de simples pions ? Une romance à suspense à couper le souffle ! Lancez-vous dans cette partie d'échecs au rythme effréné et rappelez-vous : "Aux échecs, sans sa Reine, le Roi n'est rien qu'un pion plein de désarroi".

Par Nina Lyna
Chez Alter Real éditions

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Auteur

Nina Lyna

Editeur

Alter Real éditions

Genre

Suspense romantique

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Echec et mat

Nina Lyna

Paru le 05/05/2026

600 pages

Alter Real éditions

23,00 €

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