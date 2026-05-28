La nouvelle édition de l'incontournable compilation 100 % Charlie ! Dans cette édition collector, voici regroupées les sept aventures de Charlie, célèbre globe-trotteur, aux quatre coins de la planète : Où est Charlie ? , Charlie remonte le temps , Le Voyage fantastique , A Hollywood , Le Livre magique , La Grande Expo et Le Carnet Secret . Tout Charlie dans une édition à mettre dans toutes les poches, idéal pour l'emmener partout ! En cadeau, vous trouverez également 6 cartes postales à colorier à offrir à vos amis !