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Où est Charlie ?

Martin Handford

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La nouvelle édition de l'incontournable compilation 100 % Charlie ! Dans cette édition collector, voici regroupées les sept aventures de Charlie, célèbre globe-trotteur, aux quatre coins de la planète : Où est Charlie ? , Charlie remonte le temps , Le Voyage fantastique , A Hollywood , Le Livre magique , La Grande Expo et Le Carnet Secret . Tout Charlie dans une édition à mettre dans toutes les poches, idéal pour l'emmener partout ! En cadeau, vous trouverez également 6 cartes postales à colorier à offrir à vos amis !

Par Martin Handford
Chez Editions Gründ

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Auteur

Martin Handford

Editeur

Editions Gründ

Genre

Livres-jeux

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Où est Charlie ?

Martin Handford

Paru le 11/06/2026

172 pages

Editions Gründ

14,95 €

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Scannez le code barre 9782324039560
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