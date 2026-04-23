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#Roman francophone

Si le temps m’était compté

Stéphanie Giordano

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Mila, jeune horlogère passionnée, travaille à Genève dans une boutique de montres de luxe. Un cadre prestigieux, un salaire à la hauteur de ses ambitions, et pourtant... Cette réussite apparente ne la satisfait pas. Elle veut avoir le sentiment de servir à quelque chose. Après avoir refusé les avances d'un client important, elle décide de tout quitter et de retourner chez sa mère à Lautrec, dans le sud de la France, où elle a grandi. Au village, elle rencontre Pablo, un garçon de café philosophe, qui lui pose une question déconcertante : de quelles personnes a-t-elle marqué l'existence sans le savoir ? Mila est persuadée qu'il n'y en a aucune. Pablo, lui, fait le pari de les retrouver, persuadé que l'impact d'une existence ne se mesure pas à des exploits, mais à la profondeur des gestes, ceux qui laissent une trace sans faire de bruit. Dans ce nouveau roman plein d'émotions, Stéphanie Giordano explore la tension entre désir de dépassement de soi et fragilité intime, et interroge ce que signifi e pour chacun réussir sa vie. "UN ROMAN DOUX ET SENSIBLE QUI NOUS POUSSE A REFLECHIR ET A PROFITER DES PETITS BONHEURS QUE NOUS OFFRE LA VIE". @florie. bouquine Femme passionnée aux multiples facettes, Stéphanie Giordano est coach en développement personnel depuis 2009 (www. femina-coaching. fr (Lien -> https : //www. editionsleduc. com/admin/www. femina-coaching. fr)) et accompagne des auteurs dans leur projet d'écriture. Elle a publié plusieurs ouvrages sous le nom de Stéphanie Assante. Son premier roman, J'irai chercher le bonheur entre les lignes, a paru aux éditions Charleston en 2025.

Par Stéphanie Giordano
Chez Charleston éditions

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Auteur

Stéphanie Giordano

Editeur

Charleston éditions

Genre

Littérature française

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Si le temps m’était compté

Stéphanie Giordano

Paru le 23/04/2026

288 pages

Charleston éditions

19,90 €

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9782385295363
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