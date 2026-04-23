Le guide de référence pour organiser votre voyage de rêve en Albanie ! Lonely Planet, l'éditeur n°1 de guides de voyage dans le monde. Ce guide tout en couleur vous accompagne dans votre voyage pour découvrir les incontournables de l'Albanie et sortir des sentiers battus . De Tirana à Berat , découvrez tous les trésors repérés par nos auteurs sur le terrain. - Les sites incontournables d'un voyage en Albanie : Berat , la ville aux mille fenêtres héritée de l'époque ottomane, Himara et sa plage de sable fin, les Alpes albanaises aux reliefs spectaculaires, Shkodra , ville pluricentenaire et capitale incontestée de la culture albanaise, Butrint , superbe cité antique grec... - Des conseils d'experts Lonely Planet mis à jour régulièrement : les meilleures adresses (restaurants, cafés, hôtels), des recommandations pratiques pour organiser son voyage... - Les plus belles expériences à vivre en Albanie pour un voyage hors du commun : des activités et sorties originales avec toutes les informations nécessaires et les astuces pour les réaliser au mieux. - Des sélections d' itinéraires thématiques à pied, à vélo ou en voiture, mais aussi des itinéraires régionaux pour découvrir le meilleur de l'Albanie, en toute saison , quel que soit le temps ou le budget disponible. - Un focus complet sur les activités de plein ai r à faire en Albanie, avec une attention particulière portée sur la randonnée , mais aussi le vélo, l'escalade ou encore les sports nautiques. - Plus de 50 cartes et plans clairs de l'Albanie et de ses villes principales pour repérer les sites en un coup d'oeil et organiser ses déplacements. Ce guide propose également des informations pour voyager responsable et avec des enfants , ainsi que des chapitres thématiques sur la vie des habitants, l'histoire et les traditions de l'Albanie. Un guide clair et synthétique pour construire facilement son voyage et vivre des expériences inoubliables en Albanie, au plus près des habitants.