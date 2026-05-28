Le roman culte de Colette sur l'adolescence, le désir et le premier amour, un chef-d'oeuvre intemporel à (re)découvrir. Un été en Bretagne, deux adolescents. Une amitié en train de basculer. Chaque été, Phil et Vinca se retrouvent en Bretagne, là où tout semble immuable : les vacances en bord de mer, les longues promenades, la complicité de leurs jeux. Mais cet été-là, l'équilibre vacille. Lorsque Phil rencontre une femme plus âgée, mystérieuse et séduisante, il s'éloigne peu à peu de Vinca, restée fidèle aux serments de leur enfance. Cette dernière sent le danger, la distance et la trahison. Et l'innocence se brise. Dans ce roman, Colette explore les émotions de l'adolescence et capte l'instant fragile où l'innocence se fissure. Le Blé en herbe est le récit de ce moment précis où l'on grandit sans retour, à la fois merveilleux, cruel et inoubliable.