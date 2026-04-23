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C'est Léon qui l'a dit !

Joseph Challier

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A l'occasion des un an de l'élection du pape Léon XIV, Joseph Challier a récolté 365 citations percutantes et profondes du nouveau pontife pour partir à sa rencontre et passer une année avec lui. Ces phrases datent de l'année écoulée, mais également du temps où il était encore simplement le cardinal Prévost. Ce livre est un formidable outil pour booster sa vie spirituelle à l'école de Léon XIV de manière simple et efficace, parce que "Une phrase par jour, je peux ! " LE livre accessible sur le nouveau Pape !

Par Joseph Challier
Chez Editions Emmanuel

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Auteur

Joseph Challier

Editeur

Editions Emmanuel

Genre

Léon XIV

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C'est Léon qui l'a dit !

Joseph Challier

Paru le 23/04/2026

216 pages

Editions Emmanuel

8,50 €

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Scannez le code barre 9782384334063
9782384334063
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