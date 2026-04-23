C'est Léon qui l'a dit !

A l'occasion des un an de l'élection du pape Léon XIV, Joseph Challier a récolté 365 citations percutantes et profondes du nouveau pontife pour partir à sa rencontre et passer une année avec lui. Ces phrases datent de l'année écoulée, mais également du temps où il était encore simplement le cardinal Prévost. Ce livre est un formidable outil pour booster sa vie spirituelle à l'école de Léon XIV de manière simple et efficace, parce que "Une phrase par jour, je peux ! " LE livre accessible sur le nouveau Pape !