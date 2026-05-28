Yorktown, octobre 1781

La victoire oubliée qui a offert l'indépendance aux Etats-Unis. Yorktown, le 19 octobre 1781, est la dernière grande bataille de la guerre d'Indépendance américaine qui, in fine , a conduit la Couronne britannique à renoncer à ses treize colonies américaines. Elle est l'apothéose du formidable élan politique et militaire de la France pour laver l'humiliation de sa défaite lors de la guerre de Sept Ans (1756-1763), mais également pour reprendre sa place centrale sur l'échiquier des grandes puissances européennes. Cette victoire emblématique et historique contre la meilleure armée du monde a été obtenue grâce à l'engagement résolu et déterminant du corps expéditionnaire français sous les ordres d'officiers généraux exceptionnels et visionnaires : le général comte de Rochambeau pour la force terrestre, et l'amiral comte de Grasse pour la marine royale. Le siège de Yorktown est aussi l'exemple même de la parfaite interopérabilité et coordination entre l'armée continentale des Etats-Unis et la force auxiliaire française, placées sous le commandement unique du général Washington. Cette campagne militaire inédite, conduite entre 1780 et 1782 en Amérique septentrionale, a été un formidable laboratoire d'idées et de tests au combat des nouveaux systèmes d'armes français, qui feront la gloire des armées napoléoniennes, comme le système d'artillerie Gribeauval ou encore le fusil Charleville. Le corps des officiers d'état-major du Royaume, de la République puis de l'Empire trouve sa naissance sur les champs de batailles américains. Les capitaines de Rochambeau seront les généraux et maréchaux de Napoléon ! C'est aussi la dernière épopée militaire victorieuse de l'Ancien Régime que la Révolution française, les guerres de la République, puis les hauts faits d'armes de l'Empire, contribueront à faire oublier. Enfin, la victoire de Yorktown conduit non seulement à l'indépendance des Etats-Unis dont nous fêtons les 250 ans, mais elle vient aussi profondément bouleverser l'équilibre des puissances pour les siècles qui suivent, contribuant ainsi à l'avènement d'un nouveau monde.