Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Les femmes imames

Fatiha Kaouès, Myriam Laakili, Omero Marongiu-Perria

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un islam contre le patriarcat Une des critiques récurrentes contre l'islam est la façon dont cette religion considère les femmes. A l'inverse de ces préjugés, les femmes imams incarnent le fait qu'en islam une femme peut mener une communauté. Elles sont déjà trois en France et promeuvent un islam ouvert sur la modernité et sur le reste de la cité. L'ouvrage décortique ce qu'elles représentent. Il s'intéresse d'abord aux spécificités du contexte français, de la laïcité et des influences étrangères sur les institutions musulmanes et de la façon dont l'imamat féminin, né dans les pays anglo-saxons, s'est acculturé en France. Il rappelle la diversité des approches libérales de l'islam puis débat de la question de la place des femmes imams dans ce contexte, de son traitement médiatique et du verrou que représente la question financière, notamment pour la mise en place d'un lieu de culte stable. Une seconde partie décrit concrètement le parcours et les combats des femmes imams de France ainsi que les principes et le fonctionnement de la mosquée Sîmorgh qu'Anne-Sophie Monsinay et Eva Janadin ont créée en 2018. La troisième partie discute des fondements théologiques de l'imamat féminin et des oppositions à celui-ci. Dès le XIIe siècle, le grand théologien Ibn-Arabi indique qu'aucun passage du Coran ni aucune référence de la sunna n'interdit l'imamat féminin et la possibilité pour les femmes d'être prophètes est admise dans l'islam, qui, en comparaison de la société patriarcale dans laquelle il est né a apporté aux femmes de nombreuses avancées.

Par Fatiha Kaouès, Myriam Laakili, Omero Marongiu-Perria
Chez Atlande

|

Auteur

Fatiha Kaouès, Myriam Laakili, Omero Marongiu-Perria

Editeur

Atlande

Genre

Islam

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les femmes imames par Fatiha Kaouès, Myriam Laakili, Omero Marongiu-Perria

Commenter ce livre

 

Les femmes imames

Fatiha Kaouès, Myriam Laakili, Omero Marongiu-Perria

Paru le 05/05/2026

Atlande

19,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782384281145
9782384281145
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Complainte des Boîtes à Livres : “Nous ne voulons plus nous taire” Au Japon, les particuliers louent des mini-rayons dans une une grande librairie Mort de Séverine Erhel, la chercheuse qui éclairait le débat sur les écrans Les finalistes du Goncourt du Premier Roman 2026 sont connus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.