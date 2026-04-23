Les femmes imames

Un islam contre le patriarcat Une des critiques récurrentes contre l'islam est la façon dont cette religion considère les femmes. A l'inverse de ces préjugés, les femmes imams incarnent le fait qu'en islam une femme peut mener une communauté. Elles sont déjà trois en France et promeuvent un islam ouvert sur la modernité et sur le reste de la cité. L'ouvrage décortique ce qu'elles représentent. Il s'intéresse d'abord aux spécificités du contexte français, de la laïcité et des influences étrangères sur les institutions musulmanes et de la façon dont l'imamat féminin, né dans les pays anglo-saxons, s'est acculturé en France. Il rappelle la diversité des approches libérales de l'islam puis débat de la question de la place des femmes imams dans ce contexte, de son traitement médiatique et du verrou que représente la question financière, notamment pour la mise en place d'un lieu de culte stable. Une seconde partie décrit concrètement le parcours et les combats des femmes imams de France ainsi que les principes et le fonctionnement de la mosquée Sîmorgh qu'Anne-Sophie Monsinay et Eva Janadin ont créée en 2018. La troisième partie discute des fondements théologiques de l'imamat féminin et des oppositions à celui-ci. Dès le XIIe siècle, le grand théologien Ibn-Arabi indique qu'aucun passage du Coran ni aucune référence de la sunna n'interdit l'imamat féminin et la possibilité pour les femmes d'être prophètes est admise dans l'islam, qui, en comparaison de la société patriarcale dans laquelle il est né a apporté aux femmes de nombreuses avancées.