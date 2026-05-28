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Pas de vagues sur le Britannia

S.J. Bennett

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Guerre froide en Méditerranée : le retour tant attendu de Sa majesté mène l'enquête , la série qui a conquis plus d'un million de lecteurs. Printemps 1961. Tandis que Buckingham Palace se prépare à recevoir le président Kennedy sur fond de conquête de l'espace, la reine Elizabeth et le prince Philip attendent avec impatience leur prochaine croisière en Méditerranée, à bord du Britannia . Mais à quelques jours du départ, alors qu'ils sont dans le train royal qui les emmène à Balmoral, la dame de compagnie de la princesse Margaret voit des hommes jeter un corps nu dans un champ... Shocking ! La victime serait-elle Pavel Michalowski, un photographe proche de l'entourage de la princesse Margaret ? En pleine guerre froide, impossible de laisser éclater un tel scandale. Plus que jamais, la reine et sa fidèle assistante Joan doivent mener leur enquête en toute discrétion. Car cette fois-ci, elles risquent de se retrouver bien malgré elles au coeur d'une sombre affaire d'espionnage... Et le danger ne vient peut-être pas de là où elles l'attendent. Retrouvez la reine Elizabeth II dans votre royale série de cosy mysteries.

Par S.J. Bennett
Chez Presses de la Cité

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Auteur

S.J. Bennett

Editeur

Presses de la Cité

Genre

Romans policiers

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Pas de vagues sur le Britannia

S.J. Bennett trad. Mickey Gaboriaud

Paru le 28/05/2026

416 pages

Presses de la Cité

15,90 €

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