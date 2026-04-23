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La journée parfaitement différente de Tigre

Alison Murray

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L'histoire d'un tigre grognon, prisonnier de sa routine, et d'un petit oiseau qui va égayer sa journée ! Tigre adore sa vie dans la forêt. Du lever au coucher du soleil, chaque jour se déroule comme le précédent. Invariablement. Et c'est exactement ce qu'aime Tigre. Mais quand une brise estivale amène un petit poussin dans l'arbre de Tigre, il va vivre une journée très différente... pleine d'amitié, d'imprévus et d'émotions... et la journée parfaitement différente de Tigre est un délice du début à la fin !

Par Alison Murray
Chez Kimane

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Auteur

Alison Murray

Editeur

Kimane

Genre

Autres éditeurs (K à O)

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La journée parfaitement différente de Tigre

Alison Murray

Paru le 23/04/2026

32 pages

Kimane

14,95 €

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