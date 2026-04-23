L'histoire d'un tigre grognon, prisonnier de sa routine, et d'un petit oiseau qui va égayer sa journée ! Tigre adore sa vie dans la forêt. Du lever au coucher du soleil, chaque jour se déroule comme le précédent. Invariablement. Et c'est exactement ce qu'aime Tigre. Mais quand une brise estivale amène un petit poussin dans l'arbre de Tigre, il va vivre une journée très différente... pleine d'amitié, d'imprévus et d'émotions... et la journée parfaitement différente de Tigre est un délice du début à la fin !