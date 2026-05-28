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Comptabilité DCG 9

Laurence Cassio, Yann Menneroud, Jean-Luc Siegwart

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Par Laurence Cassio, Yann Menneroud, Jean-Luc Siegwart
Chez Nathan

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Auteur

Laurence Cassio, Yann Menneroud, Jean-Luc Siegwart

Editeur

Nathan

Genre

DCG9 Introduction à la comptab

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Comptabilité DCG 9

Laurence Cassio, Yann Menneroud, Jean-Luc Siegwart

Paru le 28/05/2026

480 pages

Nathan

31,00 €

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