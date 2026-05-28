Comptabilité DCG 9

Maîtrisez la comptabilité du DCG UE 9 avec un manuel complet, progressif et 100 % conforme au programme de la réforme 2026, conçu par des enseignants et correcteurs de l'examen. Cet ouvrage Nathan est l'outil de référence pour comprendre, appliquer et réussir les épreuves de comptabilité du DCG UE 9. Conçu par des enseignants spécialistes de la filière expertisecomptable et correcteurs de l'UE 9, il combine rigueur pédagogique, progressivité et entraînement intensif à l'examen. > Un cours clair, structuré et efficace - Fiches de cours synthétiques et accessibles - Exemples détaillés et schémas explicatifs - Synthèses visuelles pour mémoriser rapidement > Une préparation complète à l'examen - Cas de découverte contextualisés - Applications progressives pour s'entraîner - Entraînements type examen inspirés des sujets réels - Un sujet d'examen complet corrigé avec conseils pour le jour J > Des ressources numériques en accès direct - 250 QCM autocorrectifs pour réviser en autonomie - 50 ressources numériques (PCG, articles, liens de référence) - Grilles d'autoévaluation - Manuel intégral accessible en ligne