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The Devil's Sons Tome 4

Chloé Wallerand

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Devil's un jour, Devil's toujours... Trois années se sont écoulées depuis les tragiques événements. Trois années durant lesquelles Avalone s'est tenue loin d'Ann Arbor et des Devil's Sons. Le manque me conduit à rentrer chez moi, auprès des miens. Mais l'accueil que me réservent les Devil's Sons est loin d'être chaleureux. Ils éprouvent à mon égard un ressentiment légitime. Tant de questions se bousculent dans leur esprit, et je ne suis pas en mesure de leur apporter des réponses. Je traîne derrière moi un fardeau, et j'ai de nombreux secrets que je dois préserver à tout prix. L'ignorance, c'est ce qui protègera ma famille de cette nouvelle menace qui plane sur nous. Devil's un jour, Devil's toujours... à moins que la rancoeur et le temps aient eu raison de nous.

Par Chloé Wallerand
Chez Plumes du Web

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Auteur

Chloé Wallerand

Editeur

Plumes du Web

Genre

Suspense romantique

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The Devil's Sons Tome 4

Chloé Wallerand

Paru le 23/04/2026

490 pages

Plumes du Web

25,90 €

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