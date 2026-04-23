The Devil's Sons Tome 4

Devil's un jour, Devil's toujours... Trois années se sont écoulées depuis les tragiques événements. Trois années durant lesquelles Avalone s'est tenue loin d'Ann Arbor et des Devil's Sons. Le manque me conduit à rentrer chez moi, auprès des miens. Mais l'accueil que me réservent les Devil's Sons est loin d'être chaleureux. Ils éprouvent à mon égard un ressentiment légitime. Tant de questions se bousculent dans leur esprit, et je ne suis pas en mesure de leur apporter des réponses. Je traîne derrière moi un fardeau, et j'ai de nombreux secrets que je dois préserver à tout prix. L'ignorance, c'est ce qui protègera ma famille de cette nouvelle menace qui plane sur nous. Devil's un jour, Devil's toujours... à moins que la rancoeur et le temps aient eu raison de nous.