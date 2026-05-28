Le Héros de Mynuit

Le roi du Siyen a été assassiné ! Le prince Karvas est l'unique héritier de ce puissant royaume mais il vit en exil sur la lointaine île de Sheasu, l'île des "Héros Perdus". En son absence, le maléfique baron Sadanzo, chef d'un redoutable parti de chevaliers-brigands, prétend faire valoir ses droits sur le trône. Pour contrecarrer les visées de ce néfaste personnage, c'est à vous, son plus éminent disciple, qu'a fait appel Loup Solitaire, le chef suprême du Kaï. Votre mission, si vous l'acceptez, consiste à vous rendre sur Sheasu afin d'y rechercher le prince Karvas, à partir de la légendaire cité de Mynuit. Et si vous ne voulez pas abandonner son peuple au joug cruel de Sadanzo, vous ne disposez que de cinquante jours pour ramener le prince. Cinquante jours...