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Le Héros de Mynuit

Joe Dever

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Le roi du Siyen a été assassiné ! Le prince Karvas est l'unique héritier de ce puissant royaume mais il vit en exil sur la lointaine île de Sheasu, l'île des "Héros Perdus". En son absence, le maléfique baron Sadanzo, chef d'un redoutable parti de chevaliers-brigands, prétend faire valoir ses droits sur le trône. Pour contrecarrer les visées de ce néfaste personnage, c'est à vous, son plus éminent disciple, qu'a fait appel Loup Solitaire, le chef suprême du Kaï. Votre mission, si vous l'acceptez, consiste à vous rendre sur Sheasu afin d'y rechercher le prince Karvas, à partir de la légendaire cité de Mynuit. Et si vous ne voulez pas abandonner son peuple au joug cruel de Sadanzo, vous ne disposez que de cinquante jours pour ramener le prince. Cinquante jours...

Par Joe Dever
Chez Editions Gallimard

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Auteur

Joe Dever

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Mondes fantastiques

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Le Héros de Mynuit

Joe Dever trad. Nicolas Grenier

Paru le 28/05/2026

448 pages

Editions Gallimard

15,95 €

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Scannez le code barre 9782075237192
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