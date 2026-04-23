Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Bien cordialement, dans ta gueule

Clovis Henriot

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Il y a des entreprises où l'on travaille. Et d'autres où l'on s'emploie surtout à prouver qu'on travaille. Ce livre est un guide de survie pour naviguer dans la vie de bureau postmoderne : mails qui auraient pu remplacer des réunions, novlangue qui avale le réel, open space comme scène de théâtre permanent, KPI comme religion, "petits points" comme mode de vie. On y apprend à repérer le bullshit dès ses premiers symptômes, à traduire les phrases creuses, à comprendre les castes, les rituels, les mécanismes d'absorption du temps - et à préserver ce qui reste de notre lucidité. Pour tenir, "Le Télétravailleur" observe, classe, cartographie. Il va même jusqu'à bâtir une méthodologie quasi-scientifique pour mesurer l'inefficacité ambiante - et la sienne -, afin de remettre un peu d'ordre dans un monde qui confond agitation et travail. Au fil des scènes, des règles non écrites et des situations (très) familières, Bien cordialement dans ta gueule offre un double soulagement : celui de rire et celui de réaliser qu'on est nombreux à vivre ça... Une satire lucide et tendre du monde du travail, un manuel pour celles et ceux qui ont déjà eu envie d'écrire un "Bien cordialement dans ta gueule" à la place d'un "Merci pour ton retour" - mais qui continuent, malgré tout, à sourire en visio. Clovis Henriot, plus connu sous le pseudonyme "Le Télétravailleur" , est suivi par des centaines de milliers de personnes sur les réseaux sociaux. Il a passé 10 ans en tant que cadre dans le secteur bancaire à caresser l'épaisseur du temps qui passe.

Par Clovis Henriot
Chez Leduc.s éditions

|

Auteur

Clovis Henriot

Editeur

Leduc.s éditions

Genre

Humour

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Bien cordialement, dans ta gueule par Clovis Henriot

Commenter ce livre

 

Bien cordialement, dans ta gueule

Clovis Henriot

Paru le 23/04/2026

245 pages

Leduc.s éditions

20,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782379356612
9782379356612
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Complainte des Boîtes à Livres : “Nous ne voulons plus nous taire” Au Japon, les particuliers louent des mini-rayons dans une une grande librairie Mort de Séverine Erhel, la chercheuse qui éclairait le débat sur les écrans Les finalistes du Goncourt du Premier Roman 2026 sont connus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.