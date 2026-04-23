Il y a des entreprises où l'on travaille. Et d'autres où l'on s'emploie surtout à prouver qu'on travaille. Ce livre est un guide de survie pour naviguer dans la vie de bureau postmoderne : mails qui auraient pu remplacer des réunions, novlangue qui avale le réel, open space comme scène de théâtre permanent, KPI comme religion, "petits points" comme mode de vie. On y apprend à repérer le bullshit dès ses premiers symptômes, à traduire les phrases creuses, à comprendre les castes, les rituels, les mécanismes d'absorption du temps - et à préserver ce qui reste de notre lucidité. Pour tenir, "Le Télétravailleur" observe, classe, cartographie. Il va même jusqu'à bâtir une méthodologie quasi-scientifique pour mesurer l'inefficacité ambiante - et la sienne -, afin de remettre un peu d'ordre dans un monde qui confond agitation et travail. Au fil des scènes, des règles non écrites et des situations (très) familières, Bien cordialement dans ta gueule offre un double soulagement : celui de rire et celui de réaliser qu'on est nombreux à vivre ça... Une satire lucide et tendre du monde du travail, un manuel pour celles et ceux qui ont déjà eu envie d'écrire un "Bien cordialement dans ta gueule" à la place d'un "Merci pour ton retour" - mais qui continuent, malgré tout, à sourire en visio. Clovis Henriot, plus connu sous le pseudonyme "Le Télétravailleur" , est suivi par des centaines de milliers de personnes sur les réseaux sociaux. Il a passé 10 ans en tant que cadre dans le secteur bancaire à caresser l'épaisseur du temps qui passe.